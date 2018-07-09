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borca çarptı

, 2014 yılındaki kampanyasında yaptığı 415 bin TL borcunu ödemedi. Bunun üzerine Kemal ’nun kullandığı 06 CHP 01 na haciz gönderildi!

CHP borca çarptı
Anamuhalefet partisi, yine kaza yaptı. 2014 yılındaki kampanyası sırasında kullandığı materyaller nedeniyle 415 bin lira borçlandı.

HİSSELERİ DE GİTTİ...
Borç ödenmeyince, alacaklı TUYA reklam, CHP Genel Merkezi ile dönemin İl Başkanı ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Akaydın'a dava açtı. Faizleriyle birlikte 642 bin 8 liraya ulaşan borç için haciz işlemi başlatıldı. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine borç miktarı kadar haciz konulurken, 'nun kullandığı 06 CHP 01 plakalı na da haciz gönderildi.


​KILIÇDAROĞLU'NDAN "İNCE" HAMLE
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan grup toplantısında grup başkanvekillikleri, meclis başkanvekilliği, katip üyelik ve idare amirliği için seçim yapıldı. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekiliği'ne 'nin ekibinde yer alan Yaşar Tüzün'ün yerine 'ü önerdi. Gök, 119 oy alarak CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı oldu.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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