CHP borca çarptı

Anamuhalefet partisi, yine kaza yaptı. CHP Antalya İl Örgütü 2014 yılındaki seçim kampanyası sırasında kullandığı materyaller nedeniyle 415 bin lira borçlandı.
HİSSELERİ DE GİTTİ...
Borç ödenmeyince, alacaklı TUYA reklam, CHP Genel Merkezi ile dönemin İl Başkanı Devrim Kök ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Akaydın'a dava açtı. Faizleriyle birlikte 642 bin 8 liraya ulaşan borç için haciz işlemi başlatıldı. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine borç miktarı kadar haciz konulurken, Kılıçdaroğlu'nun kullandığı 06 CHP 01 plakalı makam aracına da haciz gönderildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "İNCE" HAMLE
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan grup toplantısında grup başkanvekillikleri, meclis başkanvekilliği, katip üyelik ve idare amirliği için seçim yapıldı. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekiliği'ne Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan Yaşar Tüzün'ün yerine Levent Gök'ü önerdi. Gök, 119 oy alarak CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı oldu.
HİSSELERİ DE GİTTİ...
Borç ödenmeyince, alacaklı TUYA reklam, CHP Genel Merkezi ile dönemin İl Başkanı Devrim Kök ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Akaydın'a dava açtı. Faizleriyle birlikte 642 bin 8 liraya ulaşan borç için haciz işlemi başlatıldı. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine borç miktarı kadar haciz konulurken, Kılıçdaroğlu'nun kullandığı 06 CHP 01 plakalı makam aracına da haciz gönderildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "İNCE" HAMLE
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan grup toplantısında grup başkanvekillikleri, meclis başkanvekilliği, katip üyelik ve idare amirliği için seçim yapıldı. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekiliği'ne Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan Yaşar Tüzün'ün yerine Levent Gök'ü önerdi. Gök, 119 oy alarak CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı oldu.
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