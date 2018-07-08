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ndan 701 sayılı ile ihraç edilen personelin listesi

Son 8 Temmuz 2018 Pazar günü sabaha karşı 5 sularında Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan KHK'ya göre kamudan binlerce personel uzaklaştırılırken, daha önce uzaklaştırılmış olan 148 personel ise göreve iade edildi. KHK ile ve bağlı kuruluşlardan 1052 kişi görevinden uzaklaştırıldı. Peki kimler KHK ile meslekten ihraç edildi? İşte Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 701 sayılı KHK ile ihraç edilenler tam listesi...

Adalet Bakanlığından ihraç edilen personelin listesi

701 sayılı Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 8 Temmuz 2018 Pazar günü yayımlanırken yayımlanan ile binden fazla personeli görevden ihraç edildi.

İHRAÇ EDİLEN ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ

Adalet uzman yardımcısı, Adli yargı hakim adayı, asistan, aşçı, bilgisayar işletmeni, ceza ve infaz kurumu müdürü, ceza ve infaz kurumu katibi, hizmetli, icra katibi, hemşire, elektrik mühendisi, emanet memuru, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, infaz ve koruma memuru, kimya mühendisi, mübaşir, kimyager, sosyolog, şef, şoför, tekniker, teknisyen, yazı işleri müdürü ve diğer unvanlarda olmak üzere Adalet Bakanlığından 1052 personel meslekten çıkartıldı.

MESLEKTEN ÇIKARTILANLARIN LİSTESİ

Adalet Bakanlığında meslekten ihraç edilenlerin listesi içerisinde birçok ilden personel yer alırken, farklı unvanlarda tam 1052 bakanlık personeli görevden ihraç edildi. yapılanmasında yürütülen soruşturmalarda Adalet Bakanlığı bünyesinde şu ana kadar binlerce çalışan meslekten ihraç edilirken ihraç edilen hakim ve savcıların listesi HSYK tarafından açıklanmaktadır.

701 SAYILI KHK İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ LİSTESİ TIKLAYINIZ

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 21:20
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