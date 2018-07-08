701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 8 Temmuz 2018 Pazar günü Resmi Gazetede yayımlanırken yayımlanan KHK ile binden fazla Adalet Bakanlığı personeli görevden ihraç edildi.

İHRAÇ EDİLEN ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ

Adalet uzman yardımcısı, Adli yargı hakim adayı, asistan, aşçı, bilgisayar işletmeni, ceza ve infaz kurumu müdürü, ceza ve infaz kurumu katibi, hizmetli, icra katibi, hemşire, elektrik mühendisi, emanet memuru, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, infaz ve koruma memuru, kimya mühendisi, mübaşir, kimyager, sosyolog, şef, şoför, tekniker, teknisyen, yazı işleri müdürü ve diğer unvanlarda olmak üzere Adalet Bakanlığından 1052 personel meslekten çıkartıldı.





MESLEKTEN ÇIKARTILANLARIN LİSTESİ

Adalet Bakanlığında meslekten ihraç edilenlerin listesi içerisinde birçok ilden personel yer alırken, farklı unvanlarda tam 1052 bakanlık personeli görevden ihraç edildi. FETÖ yapılanmasında yürütülen soruşturmalarda Adalet Bakanlığı bünyesinde şu ana kadar binlerce çalışan meslekten ihraç edilirken ihraç edilen hakim ve savcıların listesi HSYK tarafından açıklanmaktadır.



701 SAYILI KHK İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ LİSTESİ TIKLAYINIZ