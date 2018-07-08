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  1. Adalet Bakanlığından ihraç edilen personelin listesi

701 sayılı ile ihraç edilen personellerinin listesi (Kara, Hava, Deniz)

701 sayılı 'nın yayımlanmasının ardından herkes kamudan ihraç edilenleri ve kamu görevine iade edilen isimleri merak etmeye başladı. Peki ama 'nden () kimler ihraç edildi? TSK'dan kaç kişi ihraç edildi? Yayımlanan son KHK ile TSK'dan ihraç edilenler kimler? 701 sayılı KHK ile TSK'dan kaç kişi ihraç edildi? Son KHK ile TSK'da kimler görevden uzaklaştırıldı? İşte 701 sayılı KHK ile görevden TSK'dan uzaklaştırılanların tam listesi...

TSKdan ihraç edilenlerin tam listesi

8 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda yaklaşık 18 bin kişi meslekten ihraç edilirken en çok ihraçlar Emniyet Genel Müdürlüğü ile personelleri arasında yaşandı. Emniyetten yaklaşık 9 bin personel, 'dan da yaklaşık 6 bin asker meslekten atıldı.

TSK'DA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLER

ihraçlarında şu ana kadar en çok ihraçların olduğu kurumlardan birisi de TSK oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde on binlerce askeri personel FETÖ bağlantıları gerekçesi ile meslekten ihraç edildi. 701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6 bin askeri personel görevden çıkartıldı.

İŞTE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN İHRAÇ EDİLENLERİN TAM LİSTESİ

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 21:44
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