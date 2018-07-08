8 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda yaklaşık 18 bin kişi meslekten ihraç edilirken en çok ihraçlar Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri arasında yaşandı. Emniyetten yaklaşık 9 bin personel, TSK'dan da yaklaşık 6 bin asker meslekten atıldı.





TSK'DA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLER

FETÖ ihraçlarında şu ana kadar en çok ihraçların olduğu kurumlardan birisi de TSK oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde on binlerce askeri personel FETÖ bağlantıları gerekçesi ile meslekten ihraç edildi. 701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6 bin askeri personel görevden çıkartıldı.



İŞTE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN İHRAÇ EDİLENLERİN TAM LİSTESİ