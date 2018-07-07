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Kuzey 'a hava harekatı

Kuzy 'a yapılan hava harekatı sonucunda bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKKya ağır darbe!
'ın kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında sekiz terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi Twitter hesabından yer alan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirildi.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 10:06
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