AK Parti Grup Başkanı ve başkanvekilleri belli oldu

AK Parti Grubu şu dakikalarda Meclis yönetiminde olacak isimleri belirlemek için basına kapalı toplantı yapıyor.

Kapalı toplantıda TBMM Grup Başkanvekilleri için, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan için oylama yapılıyor. AK Parti Grup Başkanı ise Naci Bostancı oldu.