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Grup Başkanı ve başkanvekilleri belli oldu

Grup Başkanı, , Meclis Başkanvekili olacak.

AK Parti Grup Başkanı ve başkanvekilleri belli oldu

Grubu şu dakikalarda Meclis yönetiminde olacak isimleri belirlemek için basına kapalı toplantı yapıyor.

Kapalı toplantıda Grup Başkanvekilleri için, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Milletvekili Bülent Turan, Milletvekili Özlem Zengin, Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan için oylama yapılıyor. AK Parti Grup Başkanı ise oldu.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 12:15
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