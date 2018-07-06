Yol Durumu
  1. Ana 'YUH'alefet

Tek hedefleri Erdoğan’dı

Tek hedefleri Erdoğan’dı
, dün Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları cevaplandırarak özetle şunları söyledi: Bu in böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, olmasın, ne olursa olsun.

DUYGU DOLU GECE
Seçim akşamı 'da toplanan kalabalığın içinde bir çocuğunun ayağının sıkışması 'ı çok etkiledi. Duygu doruktaydı. Ağlıyordu, telefonda konuştuk. Ne seçim kazanması, ne o coşku... Hepsi gitmiş. Tüm dikkatini oraya vermiş. Ve hatta bir ara gelmemeyi, iptal etmeyi bile düşündü. Sonra işler biraz daha normalleşince geldi. Buradaki binlerce insanı da ihmal etmedi." Bu arada Yıldırım, 'le ilgili olarak da "Muhtemelen yarın son 'mızı yayınlayacağız ve orada bu terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak" dedi.
Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar