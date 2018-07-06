Tek hedefleri Erdoğan’dı

Başbakan Binali Yıldırım, dün Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları cevaplandırarak özetle şunları söyledi: Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun.
DUYGU DOLU GECE
Seçim akşamı İstanbul'da toplanan kalabalığın içinde bir çocuğunun ayağının sıkışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok etkiledi. Duygu doruktaydı. Ağlıyordu, telefonda konuştuk. Ne seçim kazanması, ne o coşku... Hepsi gitmiş. Tüm dikkatini oraya vermiş. Ve hatta bir ara gelmemeyi, iptal etmeyi bile düşündü. Sonra işler biraz daha normalleşince geldi. Buradaki binlerce insanı da ihmal etmedi." Bu arada Yıldırım, OHAL'le ilgili olarak da "Muhtemelen yarın son KHK'mızı yayınlayacağız ve orada bu terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak" dedi.
DUYGU DOLU GECE
Seçim akşamı İstanbul'da toplanan kalabalığın içinde bir çocuğunun ayağının sıkışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok etkiledi. Duygu doruktaydı. Ağlıyordu, telefonda konuştuk. Ne seçim kazanması, ne o coşku... Hepsi gitmiş. Tüm dikkatini oraya vermiş. Ve hatta bir ara gelmemeyi, iptal etmeyi bile düşündü. Sonra işler biraz daha normalleşince geldi. Buradaki binlerce insanı da ihmal etmedi." Bu arada Yıldırım, OHAL'le ilgili olarak da "Muhtemelen yarın son KHK'mızı yayınlayacağız ve orada bu terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak" dedi.
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