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Son dakika... Yıldırım'dan KHK açıklaması: İhraçlar olacak

Son dakika... KHK açıklamasında bulundu. Yıldırım, "Son OHAL KHK'sı bugün çıkacak. İçinde Emniyet ve TSK'dan ihraçlar olacak. Terörle mücadeleyi zaafiyete uğratmayacak düzenleme olacak" dedi

Yıldırımdan KHK açıklaması: İhraçlar olacak

Yıldırım, Çankaya Köşkünde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi.

"Kanun Hükmünde Kararname yayımlanacak, pek çok kurumdan ihraçlar olacak. İhraçların çoğu Emniyet ve TSK'dan." diyen Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili olarak ise, "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 19:17
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