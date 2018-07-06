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Erdoğan Cumhurabaşkanı ile görüştü

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme

, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etmek amacıyla gerçekleşti. Erdoğan - Nazarbayev görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkililerin her alanda güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 17:19
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