Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etmek amacıyla gerçekleşti. Erdoğan - Nazarbayev görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkililerin her alanda güçlendirme kararlılığı teyit edildi.