Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etmek amacıyla gerçekleşti. Erdoğan - Nazarbayev görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkililerin her alanda güçlendirme kararlılığı teyit edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurabaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılığı teyit edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı , Kazakistan
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