Bakliyat devi Arbel'in sahiplerinden biri yakalandı

Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan bakliyat şirketi yöneticisi 4 iş adamından biri gözaltına alındı.





Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 iş adamından Hasan A., Mersin'de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen iş adamının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut ve Hüseyin A. kardeşler hakkındaki göz altı kararının uygulanması için de işlemlerin sürdüğü kaydediliyor.