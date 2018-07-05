AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün partisinin İzmir milletvekili futbolcu Alpay Özalan'la birlikte Meclis'e geldi. Dağ, burada Özalan'a mazbatasını teslim etti.
'ÇOK HIRSLIYIM'
'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizeceği yolda millete hizmet edebilmek için çok hırslı ve inançlı olduğu' söyleyen Özalan, şöyle konuştu:
"Milletimiz benim hırslı bir kişilik olduğumu futbolculuk dönemimden bilir. Allah'a hamd olsun ki bize verilen görevleri bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik, bundan sonra da getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok hırslıyım, çok inançlıyım."
Spor hayatında bir fair play ödülüne sahip olduğu, bu durumun siyasete nasıl yansıyacağı da sorulan Özalan, fair play ödülünü aldığı dönemde pozisyonların farklı olduğunu, Meclis2teki pozisyonun ne olacağını henüz bilemediğini belirterek, "Fair play olması gerekiyorsa alırım, mücadele edilmesi, karşı konulması gerekiyorsa karşı da koyarım" dedi.
'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN…'
Özalan, "Meclis'te sürekli tartışmalar yaşanıyor, bazen kavgalar dahi çıkabiliyor" denilmesi üzerine, şiddet gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade ederek, "Şunu çok net söyleyebilirim; özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakarette karşılarına benim çıkacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Kendisinin öncelikle tüm spor dallarına hizmet etmek üzere Meclis'te olacağını belirten Özalan, "Bize verilen görev ne olursa onu layıkıyla yerine getireceğiz. Futbol yaşantımda binlerce insanın karşısına çıktık, ülkemizi temsil ettik ve dünya üçüncüsü olduk ama inanın burada yaşadığım heyecanı hiç yaşamadım" ifadelerini kullandı.
'ÇOK HIRSLIYIM'
'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizeceği yolda millete hizmet edebilmek için çok hırslı ve inançlı olduğu' söyleyen Özalan, şöyle konuştu:
"Milletimiz benim hırslı bir kişilik olduğumu futbolculuk dönemimden bilir. Allah'a hamd olsun ki bize verilen görevleri bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik, bundan sonra da getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok hırslıyım, çok inançlıyım."
Spor hayatında bir fair play ödülüne sahip olduğu, bu durumun siyasete nasıl yansıyacağı da sorulan Özalan, fair play ödülünü aldığı dönemde pozisyonların farklı olduğunu, Meclis2teki pozisyonun ne olacağını henüz bilemediğini belirterek, "Fair play olması gerekiyorsa alırım, mücadele edilmesi, karşı konulması gerekiyorsa karşı da koyarım" dedi.
'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN…'
Özalan, "Meclis'te sürekli tartışmalar yaşanıyor, bazen kavgalar dahi çıkabiliyor" denilmesi üzerine, şiddet gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade ederek, "Şunu çok net söyleyebilirim; özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakarette karşılarına benim çıkacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Kendisinin öncelikle tüm spor dallarına hizmet etmek üzere Meclis'te olacağını belirten Özalan, "Bize verilen görev ne olursa onu layıkıyla yerine getireceğiz. Futbol yaşantımda binlerce insanın karşısına çıktık, ülkemizi temsil ettik ve dünya üçüncüsü olduk ama inanın burada yaşadığım heyecanı hiç yaşamadım" ifadelerini kullandı.
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