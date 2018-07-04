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verileri, AA verileriyle birebir örtüştü

'nın açıkladığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları, 'nın kamuoyuyla paylaştığı verilerle birebir örtüştü.

Son nokta koyuldu! Veriler örtüşüyor...

Yüksek Seçim Kurulu'nun () açıkladığı kesin seçim sonuçları ile 'nın kamuoyuna duyurduğu veriler ile birebir örtüştü.

YSK, 24 Haziran'da yapılan ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı , yüzde 52,59 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer adaylardan yüzde 30,64, yüzde 7,29, yüzde 8,40, yüzde 0,89 ve yüzde 0,20 oya ulaştı.

Milletvekili genel seçim sonuçlarına göre ise yüzde 42,56 oy oranıyla parlamentoda 295 sandalye kazandı.

CHP yüzde 22,65 oy oranıyla 146, MHP yüzde 11,10 oy oranıyla 49, HDP yüzde 11,70 oy oranıyla 67, İYİ Parti yüzde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkardı.

yüzde 1,34, HÜDA PAR yüzde 0,31, Vatan Partisi yüzde 0,23 oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.

Anadolu Ajansı'nın sandıklardan abonelerine ve kamuoyuna aktardığı tüm veriler, YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçlarıyla birebir örtüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
YSK Kesin Sonuçları AA sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: % 52.59 % 52.59

Muharrem İnce: % 30,64 % 30,64

Meral Akşener: %7,29 %7,29

Selahattin Demirtaş: % 8,40 % 8,40

Temel Karamollaoğlu: % 0,89 % 0,89

Doğu Perinçek: % 0,20 % 0,20

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
YSK Kesin Sonuçları AA sonuçları

AK Parti: % 42,56 AK Parti: % 42,56

CHP: % 22,65 CHP: % 22,65

MHP: % 11,10 MHP: % 11,10

HDP: % 11,70 HDP: % 11,70

İYİ Parti: % 9,96 İYİ Parti: % 9,96

Saadet Partisi: % 1,34 Saadet Partisi: % 1,34

HÜDA PAR: % 0,31 HÜDA PAR: % 0,31

Vatan Partisi: % 0,23 Vatan Partisi: % 0,23

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 20:34
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