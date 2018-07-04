Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı kesin seçim sonuçları ile Anadolu Ajansı'nın kamuoyuna duyurduğu veriler ile birebir örtüştü.
YSK, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,59 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 30,64, Meral Akşener yüzde 7,29, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89 ve Doğu Perinçek yüzde 0,20 oya ulaştı.
Milletvekili genel seçim sonuçlarına göre ise AK Parti yüzde 42,56 oy oranıyla parlamentoda 295 sandalye kazandı.
CHP yüzde 22,65 oy oranıyla 146, MHP yüzde 11,10 oy oranıyla 49, HDP yüzde 11,70 oy oranıyla 67, İYİ Parti yüzde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkardı.
Saadet Partisi yüzde 1,34, HÜDA PAR yüzde 0,31, Vatan Partisi yüzde 0,23 oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.
Anadolu Ajansı'nın sandıklardan abonelerine ve kamuoyuna aktardığı tüm veriler, YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçlarıyla birebir örtüştü.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
YSK Kesin Sonuçları AA sonuçları
Recep Tayyip Erdoğan: % 52.59 % 52.59
Muharrem İnce: % 30,64 % 30,64
Meral Akşener: %7,29 %7,29
Selahattin Demirtaş: % 8,40 % 8,40
Temel Karamollaoğlu: % 0,89 % 0,89
Doğu Perinçek: % 0,20 % 0,20
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
YSK Kesin Sonuçları AA sonuçları
AK Parti: % 42,56 AK Parti: % 42,56
CHP: % 22,65 CHP: % 22,65
MHP: % 11,10 MHP: % 11,10
HDP: % 11,70 HDP: % 11,70
İYİ Parti: % 9,96 İYİ Parti: % 9,96
Saadet Partisi: % 1,34 Saadet Partisi: % 1,34
HÜDA PAR: % 0,31 HÜDA PAR: % 0,31
Vatan Partisi: % 0,23 Vatan Partisi: % 0,23
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