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  1. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı tarih belli oldu

kesin sonuçlarını açıkladı! Kesin seçim sonuçlarına göre hangi parti ne kadar oy aldı?

, leriyle ilgili kesin sonuçları açıkladı.

YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823'ünü Cumhurbaşkanı aldı.

Erdoğan'ı 'nin Cumhurbaşkanı adayı 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti.

adayı 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, , 98 bin 955 oy aldı.



Adayların oy oranları şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan %52.59
Muharrem İnce %30.64
Selahattin Demirtaş % 8.40
Meral Akşener % 7,29
Temel Karamollaoğlu % 0.89
Doğu Perinçek %0 .20

Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:

AK Parti: 295
MHP: 49
HDP: 67
CHP: 146
İYİ Parti: 43
Bağımsız: 0
Türkiye toplamı: 600

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444
GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175
GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269
E KATILIM ORANI: %86,22

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları

Adalet ve Kalkınma Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961
Türkiye geneli toplam: 21.338.693
Oran: %42,56

Milliyetçi Hareket Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603
Türkiye geneli toplam: 5.565.331
Oran: %11,10

Hür Dava Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 153.649
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890
Türkiye geneli toplam: 155.539
Oran: %0,31

Vatan Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 110.849
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023
Türkiye geneli toplam: 114.872
Oran: %0,23


Halkların Demokratik Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680

Türkiye geneli toplam: 5.867.302
Oran: %11,70

Cumhuriyet Halk Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293
Türkiye geneli toplam: 11.354.190
Oran: %22,65

Saadet Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 660.749
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390
Türkiye geneli toplam: 672.139
Oran: %1,34


İYİ Parti

Yurt içi seçim sonucu: 4.932.510
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60.696
Türkiye geneli toplam: 4.993.479
Oran: %9,96

BAĞIMSIZLAR

Yurt içi seçim sonucu: 75.630
Türkiye geneli toplam: 75.630
Oran: %0,15

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 17:17
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