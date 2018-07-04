Yol Durumu
  1. Baykal vazgeçti
  2. İsrail’de zulüm devam ediyor

Son veda etti

Son Başbakan veda etti
Türkiye Cumhuriyeti'nin son ı Ankara'daki kurum ve kuruluşlara veda turlarını tamamladı. Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeliyle de helalleşen Başbakan Yıldırım, "Bu tarihi bir an, köklü devlet geleneğimizde büyük bir dönüm noktası yaşıyoruz. Yeni dönemde istikrar ve güven sürekli hale gelecek, ekonomik büyüme sürdürülebilir hale gelecek" dedi.
Etiketler: ,
  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar