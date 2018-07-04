Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım Ankara'daki kurum ve kuruluşlara veda turlarını tamamladı. Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeliyle de helalleşen Başbakan Yıldırım, "Bu tarihi bir an, köklü devlet geleneğimizde büyük bir dönüm noktası yaşıyoruz. Yeni dönemde istikrar ve güven sürekli hale gelecek, ekonomik büyüme sürdürülebilir hale gelecek" dedi.
Son Başbakan veda etti
Etiketler: Başbakan , Binali Yıldırım
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
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