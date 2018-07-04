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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

FETÖnün TSK yapılanmasına ağır darbe!
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç askerin yakalanmasına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'de 2 albay, birer yarbay ve binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen ile 3 teğmenin yakalanması için dün operasyon başlatılmıştı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 10:04
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