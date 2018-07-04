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Baykal vazgeçti

Baykal vazgeçti
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış oturumunu en yaşlı üye sıfatı ile yapacak olan , kararını değiştirdi. Geçirdiği beyin damarı tıkanıklığı sonrası halen tedavi gören Baykal, yaptığı son durum değerlendirmesinde ında başkanlık koltuğuna oturmama kararı aldı. Oturumu 'nin ikinci yaşlı üyesi olan İP'li Durmuş Yılmaz yönetecek.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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