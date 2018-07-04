Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış oturumunu en yaşlı üye sıfatı ile yapacak olan Deniz Baykal, kararını değiştirdi. Geçirdiği beyin damarı tıkanıklığı sonrası halen tedavi gören Baykal, yaptığı son durum değerlendirmesinde Meclis açılışında başkanlık koltuğuna oturmama kararı aldı. Oturumu TBMM'nin ikinci yaşlı üyesi olan İP'li Durmuş Yılmaz yönetecek.
Baykal vazgeçti
Etiketler: Deniz Baykal , TBMM , meclis açılış
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
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