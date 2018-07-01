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Kelepçeden kurtuldu

Ünlü oyuncu , iş bulamayan menajeriyle imzaladığı sözleşmeyi sözlü olarak feshetti. Menajerlik şirketi de haksız fesih iddiasıyla tazminat davası açtı. Ancak kararı bozdu. , kelepçe niteliğinde bir sözleşmeyle bağlanan ve hiç bir iş teklifi verilmeyen oyuncuyu haklı buldu

Kelepçeden kurtuldu
Bugüne kadar ', Gurbetçiler, Ayrılsak da Beraberiz, Aliye, , ' gibi çok sayıda dizide rol alan oyuncu 'la davacı Biz Oyuncular Sahne Sanatları şirketi arasında 7 yıl önce menajerlik sözleşmesi imzalandı. İddiaya göre Simge Selçuk oyunculuk başta olmak üzere her türlü faaliyetlerden elde edeceği gelirin yüzde 20'sini sözleşme kapsamında menajerlik şirketine ödeyecekti. Sözleşmeye aykırı davrandığı iddia edilen Simge Selçuk, bağlı olduğu menajerlik şirketine haber vermeden 'Avrupa Avrupa' adlı dizide oynamaya başladı. Biz Oyuncular Sahne Sanatları şirketi de sözleşmeye aykırı davranan oyuncuya, 10 bin 560 lira komisyon ücreti ile 30 bin dolar cezai şart parasının tahsili için dava açtı. Simge Selçuk'un avukatı ise davacı şirketin bir yıl boyunca üzerine düşen görevini yapmadığını, hiçbir iş teklifi yapılmadığını ve sözleşmenin sözlü olarak feshettiğini belirtti. 11. Hukuk Dairesi 2 yıl önce Simge Selçuk lehine sözleşmenin ağırlığı nedeniyle davayı bozdu. ikinci
kararında ise menajerlik şirketinin davalı oyuncuya iş sağlamadığını açıkladı.



Menajerinin açtığı davada hakim, Simge Selçuk'u haklı buldu.

MENAJERİ İŞ SAĞLAYAMADI
Mahkemenin gerekçeli kararında, "Davacının davalı oyuncuya iş sağlamadığı anlaşılmıştır. Oyuncu kelepçe niteliğinde bir sözleşmeye imza atmıştır. Menajerin sanatçıya hayatını idame ettirecek düzeyde hiçbir iş yapmadan sanatçıyı işsiz bırakması, adalet ile bağdaşmamaktadır. Oyuncuya iş sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen menajerin sanatçının kendi imkanlarıyla bulduğu iş kapsamında oyuncudan tazminat talep etmesi uygun görülmediğinden davanın reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

ALI OKTAY
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