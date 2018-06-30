İyi Partili vekilden seçmenleri aşağılayan sözler

İYİ Parti'den Konya milletvekili seçilerek Meclis'e giren Fahrettin Yokuş, seçmenleri aşağıladı. 24 Haziran seçimlerinde Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan rekor oyu hazmedemeyen Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada seçmenleri küçük gören ifadeler kullandı.
HAKARETİNİ SAVUNDU
Daha sonra yazdığı sözlerin çarpıtıldığını ima eden Yokuş, deve-diken ilişkisi üzerine verdiği örnekle kendisini aklamaya çalıştı.
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