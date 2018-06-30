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li vekilden seçmenleri aşağılayan sözler

Konya'dan milletvekili seçilen li Fahrettin Yokuş, seçmenlere hakaret etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla vatandaşı aşağılayan Yokuş, ardından pişkince yazdıklarını savundu.

İyi Partili vekilden seçmenleri aşağılayan sözler

'den Konya milletvekili seçilerek Meclis'e giren Fahrettin Yokuş, seçmenleri aşağıladı. 24 Haziran seçimlerinde 'da 'a çıkan rekor oyu hazmedemeyen Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada seçmenleri küçük gören ifadeler kullandı.

HAKARETİNİ SAVUNDU

Daha sonra yazdığı sözlerin çarpıtıldığını ima eden Yokuş, deve-diken ilişkisi üzerine verdiği örnekle kendisini aklamaya çalıştı.



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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 09:52
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