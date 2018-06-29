Muharrem İnce 24 Haziran gecesi neredeydi?

24 Haziran gecesi CHP cephesinde yapılan açıklamalardaki tutarsızlık ve skandalların yankısı sürüyor. CHP'den önce "Algı yapılıyor, CHP sandık sonuçlarında önde" gibi CHP seçmenini umutlandıran yalanlar söylenirken, daha sonra ise "Sonuçlar doğru, Erdoğan kazandı" açıklaması yapıldı.

Birbirinin tam tersi olan bu açıklamalar CHP'lileri de telaşlandırdı ve komplo teorileri birbiri ardına geldi. CHP'liler "Muharrem İnce kaçırıldı", "Muharrem İnce tehdit edildi", "Muharrem İnce esir alındı" gibi iddialar ortaya attı ve bu iddialara inandı. Sosyal medyada ise "İnce nerede" hashtagi TT listesinde zirveye yerleşti.

MUHARREM İNCE "ŞİZOFREN" DEDİ

Genel merkez binası önünde toplanan CHP'liler birbirlerine sürekli olarak "İnce nerede?" sorusunu sordu.

Ancak bu komplo teorileri Muharrem İnce'nin kendi deyimi ile "Birkaç şizofrenin uydurması" çıktı.

KAÇIRILDI DEDİLER OTELDE ÇIKTI

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, o gece Muharrem İnce'nin nerede olduğunu köşesinde yazdı. Öztürk'ün iddiasına göre İnce o gece Swiss Otel'de ailesiyle birlikte oturuyordu.

Öztürk o gece Muharrem İnce'nin nerede olduğunu köşesinde şu sözlerle açıkladı: "Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi? Swiss Otel'in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu."

ERDOĞAN'IN KAZANDIĞI ANLAŞILINCA AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

"Muharrem İnce'ye 18.45'te gelen bilgi Erdoğan'ın yüzde 59 önde olduğu bilgisiydi. İlerleyen saatlerde ise seçimin 2. tura kalacağı bilgisi verildi.

22.30 civarında ise Erdoğan halka teşekkür ederken İnce'nin açıklama yapması istendi ama İnce tüm beklentilere rağmen sonuçları görmek istedi. İnce'nin açıklama yapmaması moralleri alabildiğine bozdu. Erdoğan'ın 1. turda kazandığı anlaşıldı, İnce ise ancak Pazartesi açıklama yapmak için kameraların karşısına geçti."