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'ü arayan özel ekibin başındaki ve tutuklandı

'nün firari imamı ve 15 Temmuz'un kilit ismi 'ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ile birlikte görev yapan komiser , FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Adil Öksüz soruşturmasında flaş gelişme

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, bir yıl önce Ankara'da 'nün emniyetteki mahrem yapılanması kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında başlatıldı. MİT'in ele geçirdiği SD kartta, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimler arasında yer alan, darbe girişimi sonrasında Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdüü olarak görev alan , genel müdürlük tarafından açığa alındı. Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser , örgüte üye olmak suçundan Adapazarı'nda gözaltına alındı.

​Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ercan Özoğluöz ile komiser Muhittin Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ercan Özoğluöz, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi 'ü Sakarya'da aramak için oluşturulan ekibin de başında yer almıştı.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 13:12
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