Ebru hala gözaltında

Ebru Özkan, 8 Haziran'da Ramazan'ın son birkaç gününü Kudüs'te geçirmek için Kudüs'e gitti. 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için yola çıkan 27 yaşındaki Ebru, Tel Aviv'deki havalimanında İsrail askerleri tarafından "güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle tutuklandı. Elçiliğe ve devreye giren avukatlara bilgi verilmezken, mahkemesi de sürekli ertelendi. Ailesiyle görüşmesine dahi izin verilmeyen Ebru Özkan'ın 18 gündür tutuklu olduğu belirtildi. Elif Özkan, kardeşi hakkında sağlıklı bir bilgi alamadıklarını söyledi. "Onun hayatından endişe ediyoruz" dedi.
BETİL BAŞ
BETİL BAŞ
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