Yol Durumu
  1. CHP’de Perde Yırtıldı

Gri kategoride yer alan ve 5 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: ,
  • 28 Haziran 2018, Perşembe 23:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar