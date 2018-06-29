Ankesörde ikinci perde

FETÖ'NÜN TSK'daki ByLock'u olarak adlandırılan, kripto isimlerin tespit edildiği "Ankesörlü-kontörlü arama" soruşturması emniyet teşkilatına uzandı. Bünyesindeki tespitli FETÖ'cüleri temizleyen emniyet, 2014'ten sonra teşkilata sızan FETÖ'cüleri ankesörlü arama sistemi ile deşifre etti. İstihbarat birimleri ardışık aramaya takılan kriptoları mercek altına aldı.
ERKAM ÇOBAN
ERKAM ÇOBAN
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