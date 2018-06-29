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de ikinci perde

Ankesörde ikinci perde
FETÖ'NÜN TSK'daki 'u olarak adlandırılan, kripto isimlerin tespit edildiği "lü-kontörlü arama" soruşturması emniyet teşkilatına uzandı. Bünyesindeki tespitli 'cüleri temizleyen emniyet, 2014'ten sonra teşkilata sızan FETÖ'cüleri ankesörlü arama sistemi ile deşifre etti. İstihbarat birimleri ardışık aramaya takılan kriptoları mercek altına aldı.

ERKAM ÇOBAN
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