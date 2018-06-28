PKK vahşeti

Ağrı Doğubeyazıt'a bağlı Türmen Köyü'nde yaşayan Mevlüt Bengi, 3 gün önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. AK Partili olan ve bakkal işleten Bengi, önceki gün Yangınyurt Köyü'nde elektrik direğine bağlandıktan sonra kurşuna dizilmiş olarak bulundu. Teröristler, cesedin yanına da "2015'ten beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür" yazılı not bıraktı.
BİR HAİNLİK DAHA...
Öte yandan hastanede temizlik personeli olarak çalışan Feyzi Ertik, gelen bir telefona cevap verdikten sonra dışarı çıktı. Ardından da kayboldu. Ertik'i evin bahçesinde iple asılmış halde bulundu. Güvenlik güçleri Ertik'in de PKK'lılar tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
Hainler, Bengi'yi elektrik direğine bağlayıp kurşuna dizdi.
BİR HAİNLİK DAHA...
Öte yandan hastanede temizlik personeli olarak çalışan Feyzi Ertik, gelen bir telefona cevap verdikten sonra dışarı çıktı. Ardından da kayboldu. Ertik'i evin bahçesinde iple asılmış halde bulundu. Güvenlik güçleri Ertik'in de PKK'lılar tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
Hainler, Bengi'yi elektrik direğine bağlayıp kurşuna dizdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.