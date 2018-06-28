Hesap ver CHP

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin "terör örgütü olmadığını" ifade eden CHP yönetimi, örgütün siyasi uzantısı HDP'yi ise Meclise taşımakla suçlanıyor. Afrin operasyonuna, Kuzey Irak'taki terör yuvalarına karşı girişilen operasyonlara karşı çıkan CHP, SİHA'ların etkisiz hale getirdiği teröristler başta olmak, hendek-barikat olaylarında adeta güvenlik birimlerinin önünde canlı kalkan gibi davrandı. O teröristler AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi Doğubeyazıt'ta hunharca katletti.

'BİRLİKTE SALLADIK'

HDP'nin adayı Demirtaş'ın yüzde 8.4, HDP'nin ise yüzde 11.7 oranında oy alması, dikkatleri bir kez daha CHP desteğine çevirdi. 1 Kasım 2015 seçimlerine göre Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da büyük oranda oy kaybeden HDP, CHP'nin Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerdeki desteğiyle barajı aştığı belirlendi. Benzer işbirliği 7 Haziran seçimlerinde de yaşanmıştı. Bu durumu CHP'li Şafak Pavey, Demirtaş'a "birlikte iyi salladık" sözüyle adeta itiraf etmişti.

İLK İŞ DEMİRTAŞ ZİYARETİ

CHP'lilerin 24 Haziran seçimleri öncesindeki destekleri HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a yaptıkları ziyaretlerle açığa çıktı. Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden milletvekillerinin dağılımında, CHP'liler, HDP'lileri açık ara geride bıraktı. CHP adayı Muharrem İnce de aday olur olmaz Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

CENAZELERE KATILIM

CHP'li Sezgin Tanrıkulu daha önce de CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte PKK'nın Suriye kolu olan PYD saflarında DEAŞ'e karşı girilen çatışmada öldürülen terörist Aziz Güler'in cenazesine katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise Tanrıkulu ve İlgezdi'ye sahip çıktı. Bu duruma eski Genel Başkan Deniz Baykal da tepki gösterdi. Baykal, konuya ilişkin bir soru üzerine CHP'nin hızla "HDP çizgisine" kaydığı tespiti yaptı.

TERÖRİSTE AKLAMA

Kılıçdaroğlu, Ankara Garı patlaması sonrasında teröristleri değil devleti ve Erdoğan'ı suçladı. "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bunlara izin verdi, 'bombaları döşeyin, istediğinizi yapın, kan ve gözyaşı olsun, insanlar ölsün' dedi. 'Sonunda da ben çıkıp millete diyeceğim ki bak insanlar ölüyor, beni başkan yap'. Oynanan oyun budur, herkes bunun farkına varsın" iftirasında bulundu. Kılıçdaroğlu; devletin Sur, Silopi ve Cizre'deki operasyonları için "devlet katliam" yapıyor diye rapor hazırlayan CHP'li milletvekilleri ile sözde aydın bildirisine ise destek verdi. CHP Heyeti, Temmuz 2015'te hazırladıkları raporlarda ağır suçlamalarda bulundu.

'TOPLU İNFAZ' İFTİRASI

Sezgin Tanrıkulu, o dönem Güneydoğu'daki operasyonlarla ilgili ağır iddialarda bulundu. Tanrıkulu, "Bölgeden gelen haberler söz konusu operasyon sırasında herhangi bir çatışma olmadığı yönündedir. Dolayısıyla yaşananın toplu infaz olduğu şüphesi söz konusudur" dedi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yerli Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) Hakkari'de sivilleri vurduğunu iddia etmişti. SİHA iftiralarıyla bilinen PKK destekçisi Tanrıkulu, SİHA'ları kötülemek için, SİHA'lar Hakkari'de piknik yapan sivilleri vurdu, kesin bilgi gelmese paylaşmazdım" demişti.

TERÖRİSTLER 'ARKADAŞ'

Kılıçdaroğlu Diyarbakır Barosu ziyaretinde, Diyarbakır'ı tuzaklı hendeklerle dolduran teröristler için, "Barikatları kuran arkadaşlara da kişilere de kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabi, siz Tahir Elçi'yi seviyorsanız onun vasiyetinin gereğini yapın, kaldırın" dedi.

DEAŞ BENZERi YÖNTEMLE KATLETTiLER

Star gazetesinin haberine göre, CHP'nin örtülü de olsa uzantılarını Meclise taşıdığı PKK'lı teröristler seçimlerin ardından Ağrı'nın Doğubayazıt AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi elektrik direğine bağlayıp başından vurarak katletti. Teröristler hastane çalışanı Feyzi Ertik'i de intihar süsü vererek öldürdüler.

İlk olay Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde meydana geldi. Köyde bakkal olan Mevlüt Bengi, AK Parti'ye destek verdiği gerekçesiyle köyün çıkışında elektrik direğine bağlanarak kafasından vuruldu. Bengi'nin cesedinin yanında terör örgütü PKK mensuplarınca yazılan "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür" yazılı not bulundu . İkinci olayda ise AK Parti'ye destek verdiği gerekçesiyle Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde görev yapan temizlik personeli Feyzi Ertik, evinin bahçesinde bulunan mutfakta iple asılmış şekilde ölü bulu-ndu. İddiaya göre, Doğubayazıt Sağdıç köyünde ikamet eden Feyzi Ertik evdeyken kendisine gelen telefona cevap verdikten sonra dışarı çıktı ve daha sonra kendisinden haber alınamadı. Doğubayazıt'ta yaşanan iki sivil infaz dolayısıyla ilçe halkı teröre lanet okudu.

HEDEFLERi SAVUNMASIZ İNSANLAR

1 Kasım seçimlerinde AK Parti Hakkari 1'inci sıra adayı olan Ahmet Budak, 14 Eylül 2016'da Şemdinli'de PKK'nın silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve korucu Naci Adıyaman, Şırnak'ta yolu kesilerek PKK'lılar tarafından kaçırılıp öldürüldü.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Suruç'ta seçim çalışması için esnafı ziyaret ederken, PKK'lıların saldırısında ağabeyi hayatını kaybetti, 4 kardeşi de yaralandı. Olaydan önce Yıldız'ın PKK'nın suikast listesinde olduğu ortaya çıktı.

AK Parti Şırnak Yerel Yönetimler Başkanı Ali Kılınç, 16 Mayıs 2016'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi.

AK Parti Diyarbakır Kayapınar İlçe Başkanlığı Basın Sorumlusu Umut Aydın 19 Mayıs 2016'da PKK tarafından öldürüldü.

AK Parti Beytüşşebap Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyan, 13 Ağustos 2016'da PKK tarafından kaçırılarak öldürüldü.

AK Parti Şemdinli İlçe örgütü üyesi Menderes Özer, 1 Eylül 2016'da yolu kesilerek öldürüldü.

Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, PKK'lı teröristlerin saldırısıyla evinde öldürüldü.

AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, 10 Ekim2016'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca, Diyarbakır'daki eczanesine ateş açılarak öldürüldü.

