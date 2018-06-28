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ÖKK darbe davas��nda tahliye talepleri reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

ÖKK darbe davasında tahliye talepleri reddedildi

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının taleplerinin alındığı duruşmada, tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıkların da taleplerinin alınmasının ardından ara karar için iddia makamından görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların "atılı suçu işlendiklerine dair somut deliller bulunduğunu" belirterek tahliye istemlerinin reddine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

ARA KARAR

Mahkeme Heyeti Başkanı Bayram Kantık, müzakere için verilen aranın ardından sanıklardan elde edilen dijital materyallerin bilirkişiye verilerek materyaller hakkında rapor hazırlanmasına karar verildiğini bildirdi.

Gelecek celse daha önce ifadeleri alınamayan tanıkların dinlenmesini kararlaştıran heyet, davanın firari sanıkları Burak Keklik ve Harun Reşit Aktaş'ın yakalama kararlarının infazlarının beklenmesine ve tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerinin reddine hükmetti.

Mevcut delil durumunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Davaya 15-16 Ağustos 2018'de devam edilecek.

  • 28 Haziran 2018, Perşembe 22:25
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