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Irak sınırında askeri hareketlilik

Irak sınırında askeri hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil'e yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Irak sınırının sıfır noktasında askeri hareketlilik devam ediyor.

  • 28 Haziran 2018, Perşembe 10:21
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