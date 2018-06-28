Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil'e yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Irak sınırının sıfır noktasında askeri hareketlilik devam ediyor.
Irak sınırında askeri hareketlilik
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil'e yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Irak sınırının sıfır noktasında askeri hareketlilik devam ediyor.
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