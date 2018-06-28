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soruşturmasında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

28 ilde harekete geçildi! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 bulunuyor.

Batman merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 57 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 28 ilde 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 10:21
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