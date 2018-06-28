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Başkan Yardımcısı 'dan 'e ders!

leri sadece 'de değil dünyada da geniş yankı buldu. 'ın ve Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkması kardeş ülkelerde coşkuyla kutlanırken Türkiye düşmanlarını çıldırttı. Çıldıranlardan biri de Fransız kanal 'tü seçim sonrası skandal yayınlara imza atan France 24 kanalın Başkan Yardımcısı cevabını verdi

France 24te tokat gibi açıklama!

lerinden zaferle çıkan düşmanlarını çıldırttı. Türkiye üzerindeki hain planlarını devreye sokamayan yabancılar yine Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Fransız televizyonlarının 24 Haziran seçimleri ile ilgili yayınları bu kadarına da pes dedirtti.

24 Haziran seçimlerinin ardından 'lı sözde gazetecileri televizyona çıkartıp bununla da yetinmeyerek 'ye çanak tutan kanala Başkan Yardımcısı sert tepki gösterdi.

kanalına konuk olarak katılan Armağan kendi kanallarında Fransızları yerin dibine soktu.

Takvim.com.tr

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 14:05
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