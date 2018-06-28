24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye düşmanlarını çıldırttı. Türkiye üzerindeki hain planlarını devreye sokamayan yabancılar yine Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Fransız televizyonlarının 24 Haziran seçimleri ile ilgili yayınları bu kadarına da pes dedirtti.





24 Haziran seçimlerinin ardından PKK'lı sözde gazetecileri televizyona çıkartıp bununla da yetinmeyerek FETÖ'ye çanak tutan kanala Ak Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Harun Armağan sert tepki gösterdi.

France 24 kanalına konuk olarak katılan Armağan kendi kanallarında Fransızları yerin dibine soktu.



Takvim.com.tr