Muhteşem Süleyman

Türkiye, Süleyman Çakır'ı İstanbul Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajıyla tanıdı. Çakır "AK Parti, bu ülkenin başına geç geldi. Keşke 70 yıl önce AK Parti gelseydi. Emperyalistlerin uşağı ne yaptı? Takke yasağı, eşarp yasağı... Yıllardır 'Laiklik Elden Gidiyah' sözleriyle milleti uyuttular" sözleri ile gündemi salladı. Röportaj yapılırken kendisine gösterilen tepkiye ise "Burada kürtaj yapıyoruz. Beni kızdırmayın" sözleriyle sert çıktı. İşte Çakır seçimden sonra ilk röportajını TAKVİM'e verdi.
HERKES İNANDIĞI GİBİ YAŞIYOR
"Seçim öncesi de söyleceklerimi söylemiştim. Ülkemize çok oyunlar onandı. Oynanmaya da devam ediyor. Ama biz 24 Haziran'da memleketimize sahip çıktık. Güzel ülkemizin 90 yılını heba ettiler. Hiçbir şey yapılmadı. Batı'nın oyunlarıyla sağcı, solcu, dinci, ocu, bucu diyerek ülkeyi hep böldüler. 'Laiklik elden gidiyor' dediler. Şimdi var mı öyle bir şey? Yok. Herkes inandığı gibi yaşıyor. Açık bir bayan kapalı bir bayana düşman değil, kapalı da açığa düşman değil. Benim ağlayasım geliyor 16 yıllık hizmetleri görünce. Şimdi daha da yükselişe geçeceğiz inşallah. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Başkan oldu. Seçim sonucu değişmedi Elhamdülillah. Milletimiz hainlere gereken dersi de verdi. Çünkü oyun büyüktü. Ama yine tutmadı. Bu defa ittifak oldular. Dertleri halkın derdi değildi. Türkiye'ye hizmet edelim, yatırım yapalım, vatan, millet, bayrak diyerek yola çıkmadılar. Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan şimdi de Erdoğan'ı indirme peşindeler. Ama millet yine sahip çıktı. İsrail teröristine terörist diyemezler. Ülkemizi işgal etmeye çalışan hain FETÖ'cülere FETÖ diyemezler. Suriye'de insanları katleden savaş katiline katil diyemezler. Sonra ben hain deyince kızıyorlar. Niye böyle diyorsun diye. Bunlara başka ne diyeceğim ben."
AK Parti Üsküdar İlçe Örgütü, Süleyman Çakır'a sahip çıkmıştı.
Süleyman Çakır, Üsküdar'daki sokak röportajından sonra şöhreti yakaladı.
SEN BU ÜLKENİN HORLANMIŞ GERÇEK SAHİBİ...
Adalet Bakanı Abdulhmait Gül, Çakır için sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin" İfadelerini kullandı.
HERKES İNANDIĞI GİBİ YAŞIYOR
"Seçim öncesi de söyleceklerimi söylemiştim. Ülkemize çok oyunlar onandı. Oynanmaya da devam ediyor. Ama biz 24 Haziran'da memleketimize sahip çıktık. Güzel ülkemizin 90 yılını heba ettiler. Hiçbir şey yapılmadı. Batı'nın oyunlarıyla sağcı, solcu, dinci, ocu, bucu diyerek ülkeyi hep böldüler. 'Laiklik elden gidiyor' dediler. Şimdi var mı öyle bir şey? Yok. Herkes inandığı gibi yaşıyor. Açık bir bayan kapalı bir bayana düşman değil, kapalı da açığa düşman değil. Benim ağlayasım geliyor 16 yıllık hizmetleri görünce. Şimdi daha da yükselişe geçeceğiz inşallah. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Başkan oldu. Seçim sonucu değişmedi Elhamdülillah. Milletimiz hainlere gereken dersi de verdi. Çünkü oyun büyüktü. Ama yine tutmadı. Bu defa ittifak oldular. Dertleri halkın derdi değildi. Türkiye'ye hizmet edelim, yatırım yapalım, vatan, millet, bayrak diyerek yola çıkmadılar. Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan şimdi de Erdoğan'ı indirme peşindeler. Ama millet yine sahip çıktı. İsrail teröristine terörist diyemezler. Ülkemizi işgal etmeye çalışan hain FETÖ'cülere FETÖ diyemezler. Suriye'de insanları katleden savaş katiline katil diyemezler. Sonra ben hain deyince kızıyorlar. Niye böyle diyorsun diye. Bunlara başka ne diyeceğim ben."
AK Parti Üsküdar İlçe Örgütü, Süleyman Çakır'a sahip çıkmıştı.
Süleyman Çakır, Üsküdar'daki sokak röportajından sonra şöhreti yakaladı.
SEN BU ÜLKENİN HORLANMIŞ GERÇEK SAHİBİ...
Adalet Bakanı Abdulhmait Gül, Çakır için sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin" İfadelerini kullandı.
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