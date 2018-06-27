Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildikten sonra sahalara inen Muharrem İnce , 24 Haziran'da büyük bir yenilgi aldı.Seçim sonuçlarını kabul ederek kenara çekilen İnce, siyasi geleceği için çalışmalara başladı.​81 ilde teşekkür mitingleri düzenlemeye hazırlanan Muharrem İnce, CHP 'nin ağır toplarıyla bir araya geldi. Ankara'da Hoşdere Caddesi'ndeki ofiste; eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir araya gelen İnce, gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulundu.Karayalçın, dün bir radyoya yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin aldığı oy oranı ile ilgili "Daha fazla bekleyenler de vardı. Ben ise, bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum." demişti.​Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce ise, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayacağını açıkladı.Seçimde alınan yenilgi sonrası tepkilerin çığ gibi büyüdüğü ve istifa seslerinin yükseldiği CHP'de işler iyice arap saçına döndü.Dün Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin başarısız olduğunu vurgulayarak istifa kapısını kapatmış ve "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur." demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması parti içinde zaten yüksek olan tansiyonu zirveye çıkardı ve CHP'liler CHP Genel merkezi önünde oturma eylemi yaparak Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdılar.Kılıçdaroğlu bugün tekrar kameralar karşısına geçerek, dünkü söylediklerinin tam aksine Muharrem İnce'ye sahip çıkarak "Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce 81 ili gezeceğini ifade ediyorum. İl başkanlarıma talimatımdır. Geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, gülerek, sevinerek, heyecan içinde yolcu edeceksiniz. " dedi.

MUHARREM İNCE'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından bir açıklama da Muharrem İnce'den geldi. İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" dedi.



BOMBA İDDİA: PAZARLIK MI YAPTILAR?

CHP'de sert söylemlerin bugün yumuşaması akıllarda soru işareti bırakırken bugün, TV 24 Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edeceğini iddia etti.

İNCE'YE SARIGÜL TARİFESİ

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi Mustafa Sarıgül'ü hatırlattı. Hatırlanacağı üzere Mustafa Sarıgül'ün CHP Başkanlığı'na yürüyüşü sırasında da Kılıçdaroğlu, Sarıgül'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday göstermiş ve seçimi kaybeden Sarıgül siyasette etkisini yitirmişti.