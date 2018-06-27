Yol Durumu
  1. Mahkemeden skandal Altan kararı!
  2. Bülent Tezcan bile bile yalan söyleyip halkı provoke etmiş

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Cumhur İttifakı zirvesi... , lideri görüşmesi 16.00'da başladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sona erdi.

Beştepede kritik görüşme sona erdi

Erdoğan, dün 'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor. Basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başladı.



Başbakan 'ın da hazır bulunduğu kabulde, 'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları , Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 16:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar