Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor. Basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başladı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
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