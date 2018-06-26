Muharrem İnce: Adam kazandı

24 Haziran seçimleri ile birlikte Türk milleti yeniden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı seçti. Bunun üzerine Erdoğan, Millet İttifakı'nın seçim süresi boyunca kullandığı 'TAMAM' sloganına karşı 'Devam' dedi. Erdoğan'ın paylaşımı rekor etkileşim aldı. Twitter'da en çok kullanılan etiketlerden birisi 'devam' olurken Muharrem İnce'nin nerede olduğu da tartışıldı. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra tüm muhalif adaylar ortadan kaybolurken sosyal medyada en çok Muharrem İnce soruldu. İnce destekçileri, cumhurbaşkanı adaylarının kaçırıldığı iddia ederken Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya, İnce'nin kendisine "Adam kazandı" mesajı atarak Erdoğan'ın başkanlığını kabul ettiğini söyledi. Ancak İnce seçmenleri bu durumu da kabullenmek istemeyince ortaya çok ilginç yorumlar çıktı. İşte o tweetler:
Tamam sloganını Erdoğan kendi verdi diye sevinenler 'Adam kazandı' sloganını hediye ettiler.
"Adam kazandı" Büyük Türk siyasetçisi Muharrem İnce
Sandıkların başından ayrılalım mı artık? 4-D sınıfıyla derse girdim. Teneffüsteyiz şu an...
Muharrem İnce senaryo üreten kendi seçmenine "Hastalıklı şizofren" dedi. Sanırım yeterli.
adaMKAzandı: Mustafa Kemal Atatürk!
Gel bakalım Muharrem. Git bakalım Muharrem...
Nerede olduğu bilinen tek muhalefet lideri Demirtaş... Hepsi kayıp!
Muharrem İnce "Adam derken kendimden bahsetmiştim" dedikten sonra meşhur gülüşünü yapacak. Aksini yaparsa da böyle hayal edip kendimi inandırcam. Sokaklarda terliksiz gezip insanlara tükürcem...
CHP seçmeni fellik fellik İnce'yi arıyor. AK Parti'nin İnce'yi kaçırdığına, İsmail Küçükkaya'nın "Adam kazandı" mesajını da AK Partililer'in attırdığına inandırmışlar. İnanılmaz hayal gücü...
CHP genel merkezinde "Oyları saydık, YSK ile tutuyor" açıklaması yapıyorlar. Bir tanesi hala "Bana ne, ben kabul etmiyorum" diyor...
Bizi Whatsapp'tan terk etmemeliydi!
Kendimi önceki gün evlenmiş ve balayında aldatılmış gibi hissediyorum. Bunu bize yapmayacaktın İnce...
106 bin silah neden kayıp iç savaş hazırlığı mı? Hay aksi İstanbul ve İzmir'de neden MOBESE'ler kapatıldı? Ankara'da neden elektrikler kesildi? En önemlisi adaylar nerde? Neden kimse açıklama yapmıyor?
Siz burada birbirinizi yiyorsunuz, AK Partili ve CHPli teyzeler İcadiye İlkokulu önünde kahve içiyorlar. Yalansın sosyal medya.
Komiklik olsun falan diye değil. Eminim ki İnce'nin sabaha kadar aklından geçenlerden biri de şuydu: "her dediğime inanmışlar"
Söylemiştik ama seni başkan yapacağız diye :)
Vahşi Batı'nın yüreğine korku salan adam, Recep Tayyip Erdoğan...
Tamam sloganını Erdoğan kendi verdi diye sevinenler 'Adam kazandı' sloganını hediye ettiler.
"Adam kazandı" Büyük Türk siyasetçisi Muharrem İnce
Sandıkların başından ayrılalım mı artık? 4-D sınıfıyla derse girdim. Teneffüsteyiz şu an...
Muharrem İnce senaryo üreten kendi seçmenine "Hastalıklı şizofren" dedi. Sanırım yeterli.
adaMKAzandı: Mustafa Kemal Atatürk!
Gel bakalım Muharrem. Git bakalım Muharrem...
Nerede olduğu bilinen tek muhalefet lideri Demirtaş... Hepsi kayıp!
Muharrem İnce "Adam derken kendimden bahsetmiştim" dedikten sonra meşhur gülüşünü yapacak. Aksini yaparsa da böyle hayal edip kendimi inandırcam. Sokaklarda terliksiz gezip insanlara tükürcem...
CHP seçmeni fellik fellik İnce'yi arıyor. AK Parti'nin İnce'yi kaçırdığına, İsmail Küçükkaya'nın "Adam kazandı" mesajını da AK Partililer'in attırdığına inandırmışlar. İnanılmaz hayal gücü...
CHP genel merkezinde "Oyları saydık, YSK ile tutuyor" açıklaması yapıyorlar. Bir tanesi hala "Bana ne, ben kabul etmiyorum" diyor...
Bizi Whatsapp'tan terk etmemeliydi!
Kendimi önceki gün evlenmiş ve balayında aldatılmış gibi hissediyorum. Bunu bize yapmayacaktın İnce...
106 bin silah neden kayıp iç savaş hazırlığı mı? Hay aksi İstanbul ve İzmir'de neden MOBESE'ler kapatıldı? Ankara'da neden elektrikler kesildi? En önemlisi adaylar nerde? Neden kimse açıklama yapmıyor?
Siz burada birbirinizi yiyorsunuz, AK Partili ve CHPli teyzeler İcadiye İlkokulu önünde kahve içiyorlar. Yalansın sosyal medya.
Komiklik olsun falan diye değil. Eminim ki İnce'nin sabaha kadar aklından geçenlerden biri de şuydu: "her dediğime inanmışlar"
Söylemiştik ama seni başkan yapacağız diye :)
Vahşi Batı'nın yüreğine korku salan adam, Recep Tayyip Erdoğan...
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