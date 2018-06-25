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Ahmet Hakan canlı yayında açıkladı: Kılıçdaroğlu istifa edecek

24 Haziran seçimlerinin ardından sandıkta yaşanan iki taraflı hezimet CHP'de çalkantılara yol açtı. Gazeteci Ahmet Hakan'ın "aldığım duyuma göre Kılıçdaroğlu istifa edecek" haberinin yanında Muharrem İnce'nin yaptığı manidar paylaşım da iddiaları güçlendirdi

Ahmet Hakan canlı yayında açıkladı: Kılıçdaroğlu istifa edecek
CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında 24 Haziran seçimleri masaya yatırıldı. Programın sunucusu Ahmet Hakan canlı yayında önemli bir bilgi paylaştı. Hakan, "Ankara'dan iyi haber alan gazeteci dostların bana Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın istifa edebileceğini söylüyorlar. İhtiyatla karşılansın, sadece bir duyum bu.

Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edebileceği söylentisi. İyi haber alan kaynaklardan alamasam asla söylemem" dedi.

"BU BÖYLE YARIM KALMAYACAK"
Öte yandan uzun süredir partisinin Genel Başkanlık koltuğunda gözü olduğu konuşulan Muharrem ince'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım da iddiaları güçlendirdi.

İnce'nin yaptığı paylaşımla "bu böyle yarım kalmayacak" mesajı vermesi, "CHP'de kazan kaynıyor" söylentilerini hızlandırdı.

  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 00:27
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