Ahmet Hakan canlı yayında açıkladı: Kılıçdaroğlu istifa edecek

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında 24 Haziran seçimleri masaya yatırıldı. Programın sunucusu Ahmet Hakan canlı yayında önemli bir bilgi paylaştı. Hakan, "Ankara'dan iyi haber alan gazeteci dostların bana Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın istifa edebileceğini söylüyorlar. İhtiyatla karşılansın, sadece bir duyum bu.Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edebileceği söylentisi. İyi haber alan kaynaklardan alamasam asla söylemem" dedi.

Öte yandan uzun süredir partisinin Genel Başkanlık koltuğunda gözü olduğu konuşulan Muharrem ince'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım da iddiaları güçlendirdi.İnce'nin yaptığı paylaşımla "bu böyle yarım kalmayacak" mesajı vermesi, "CHP'de kazan kaynıyor" söylentilerini hızlandırdı.