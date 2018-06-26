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’den Kalın’a çirkin

BBC’den Kalın’a çirkin sansür
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Londra Radyosu'na verdiği röportajda, bölücü terör örgütünün propagandalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Kalın'ın, "Gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün" şeklindeki sözleri, İngiliz basın kuruluşu tarafından lendi.
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