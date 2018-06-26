BBC’den Kalın’a çirkin sansür

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBC Londra Radyosu'na verdiği röportajda, bölücü terör örgütünün propagandalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Kalın'ın, "Gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün" şeklindeki sözleri, İngiliz basın kuruluşu tarafından sansürlendi.
Etiketler: Ibrahim Kalın , BBC , SANSÜR
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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