AÖF 2018 sınavları! AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖF üç ders sınavına çevrildi. Peki merakla ve heyecanla beklenen sınav ne zaman gerçekleşecek? İşte AÖF üç ders sınavı hakkında merak edilen tüm bilgiler...

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

*Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00'de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir.



*Türkiye'de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

*Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sistemimizde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak illere atamaları aşağıda yer alan tablo kullanılarak Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimiz üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

*Büro otomasyonunda ve öğrenci sayfasında üç ders sınavı ile ilgili "Üç Ders Sınavı" arayüzü 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde açılacaktır. Öğrencilerin sınava girecekleri sınav merkezleri görülmekte olup sınav merkezi değişikliği isteyen öğrencilerin değişiklikleri bu sayfadan yapılabilecektir. Bu linke sadece üç ders sınav hakkı olan öğrenciler yüklenmiştir. Sınav hakkı olmayan öğrenciler için bu link, uyarı vermektedir. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır. Ayrıca, büro otomasyonu "Bilgi Değişikliği" linkinden yapılan sınav merkezi değişiklikleri, üç ders sınavı sınav merkezini etkilemeyecektir.

*Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

*Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

*20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.