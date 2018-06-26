;
Yol Durumu
  1. Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

- Öğretim yılı! ne zaman açılacak?

Yaz tatilinin devam ettiği şu sıralar merak edilen konulardan biri de ın ne zaman açılacağı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte tarafından belirlenen -Öğretim yılının başlangıç tarihi...

2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı! Okullar ne zaman açılacak?

2017-2018 Eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018 tarihinde sona erdi. Yaz tatiline giren öğrenciler ise yeni dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte tarafından duyurulan o tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

'nın belirlediği tarihlere göre öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 18 Ocak sona erecek.

Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

Etiketler: , , , ,
  • 26 Haziran 2018, Salı 03:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar