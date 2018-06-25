Demokratik devrim

Türkiye dün seçim heyecanını yaşadı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için tüm Türkiye sandık başına gitti. Zafer bir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın (AK Parti- MHP) oldu. Sandık görevlilerinin yemin etmesiyle birlikte oy kullanma işlemleri sabah 08.00'den itibaren başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kalkarak oylarını kullanmak üzere okullara gitti. Liderler de oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan ve torunları Ömer Tayyip Erdoğan, Ahmet Akif Albayrak ve Mahinur Albayrak da vardı. Oy kullanma işlemenin ardından Erdoğan, "Katılım iyi görünüyor. Bu da demokrasimizin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Bu seçimin başka bir özelliği de var. Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci çok rahat sürdürecektir. Hayırlı olsun" dedi.
Emine Erdoğan oyunu torunu Mahirnur Albayrak'la birlikte kullandı.
YILDIRIM İZMİR'DE
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesinde kızı Bahar Büşra Köylübay ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ
Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Merkezi'ne giden partililer, "Hesap verin" diyerek Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. CHP Genel Başkanı, 12. kattaki odasında mahsur kaldı.
ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gitti. Bahçeli, seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir" dedi. Bahçeli daha sonra Erdoğan'ı aradı ve tebrik etti.
İSTANBUL'DA OY KULLANDI
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde 2119 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
YALOVA'DA KAYBETTİ
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'daki Saffet Çam Ortaokulunda oy kullandığı 1118 No'lu sandıkta Tayyip Erdoğan birinci çıktı. İnce'nin Yalova'daki köyü olan Elmalık'tan ise İnce'ye 458 oy çıkarken Erdoğan'a 814 oy çıktı.
SADECE 2 OY ÇIKTI
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve eşinin oy kullandığı Çankaya Lisesi'deki 1067 numaralı sandıktan çıkan 312 oydan 3'ü geçersiz sayıldı. Karamollaoğlu'na sandıkta sadece iki oy çıktı. Türkiye genelinde yüzde 1 bile oy alamayan Karamollaoğlu, sessizce evine gitti.
YSK: ERDOĞAN KAZANDI
YSK Başkanı Sadi Güven, resmi olmayan seçim sonuçlarını açıkladı: "Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 10 barajını geçen partiler, AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP olarak belirlenmiştir.
Emine Erdoğan oyunu torunu Mahirnur Albayrak'la birlikte kullandı.
YILDIRIM İZMİR'DE
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesinde kızı Bahar Büşra Köylübay ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ
Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Merkezi'ne giden partililer, "Hesap verin" diyerek Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. CHP Genel Başkanı, 12. kattaki odasında mahsur kaldı.
ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gitti. Bahçeli, seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir" dedi. Bahçeli daha sonra Erdoğan'ı aradı ve tebrik etti.
İSTANBUL'DA OY KULLANDI
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde 2119 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
YALOVA'DA KAYBETTİ
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'daki Saffet Çam Ortaokulunda oy kullandığı 1118 No'lu sandıkta Tayyip Erdoğan birinci çıktı. İnce'nin Yalova'daki köyü olan Elmalık'tan ise İnce'ye 458 oy çıkarken Erdoğan'a 814 oy çıktı.
SADECE 2 OY ÇIKTI
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve eşinin oy kullandığı Çankaya Lisesi'deki 1067 numaralı sandıktan çıkan 312 oydan 3'ü geçersiz sayıldı. Karamollaoğlu'na sandıkta sadece iki oy çıktı. Türkiye genelinde yüzde 1 bile oy alamayan Karamollaoğlu, sessizce evine gitti.
YSK: ERDOĞAN KAZANDI
YSK Başkanı Sadi Güven, resmi olmayan seçim sonuçlarını açıkladı: "Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 10 barajını geçen partiler, AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP olarak belirlenmiştir.
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