Macaristan Başbakanı Orban, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.
Viktor Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Macaristan Başbakanı Orban, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.
Macaristan Başbakanı Orban, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Viktor Orban , Recep Tayyip Erdoğan , seçim
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