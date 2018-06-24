24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha zaferle ayrılmasının ardından Katar Emiri Şeyh Temim, Erdoğan'ı arayarak tebriklerini iletti.
Katar Emiri Temim'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Katar Emiri Şeyh Temim, başarılarından ötürü Erdoğan'ı arayarak tebriklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Şeyh Temim , Katar
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