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Emiri Temim'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Emiri , başarılarından ötürü Erdoğan'ı arayarak tebriklerini iletti.

Katar Emiri Temimden Erdoğana tebrik telefonu
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Cumhurbaşkanı 'ın bir kez daha zaferle ayrılmasının ardından Emiri , Erdoğan'ı arayarak tebriklerini iletti.
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  • 24 Haziran 2018, Pazar 21:27
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