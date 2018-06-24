Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Özbekistan Devlet Başkanı'ndan Erdoğan'a tebrik telefonu
- CHP ve FOX'tan seçim sonuçlarına gölge dü��ürme operasyonu
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- Mahmud Abbas'tan Erdoğan'a tebrik telefonu
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