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Özbekistan Devlet Başkanı'ndan Erdoğan'a tebrik telefonu

Özbekistan Devlet Başkanından Erdoğana tebrik telefonu

Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

  • 24 Haziran 2018, Pazar 21:40
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