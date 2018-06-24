Türkiye tarihi bir seçimin sonuçlarını bekliyor. 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan ilk seçimler bugün itibariyle yapıldı. İl il seçim sonuçları açıklanmaya başladı.



CHP'nin kalesi Eskişehir'de sandıklar açılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan %47,1 alırken Muharrem İnce %40 oy aldı. Milletvekili seçiminde ise AK Parti %38,9 oy alırken CHP ise 31,8 oy aldı.







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