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'nin kalesi 'de Erdoğan ve AK Parti farkı

Türkiye tarihi bir in sonuçlarını bekliyor. 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan ilk seçimler bugün itibariyle yapıldı. İl il seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Peki 'nin kalesi 'de sonuç ne oldu? İşte Eskişehir'de açılan sandıklar ve sonuçlar....

CHPnin kalesi Eskişehirde Erdoğan ve AK Parti farkı

Türkiye tarihi bir in sonuçlarını bekliyor. 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan ilk seçimler bugün itibariyle yapıldı. İl il seçim sonuçları açıklanmaya başladı.

'nin kalesi 'de sandıklar açılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan %47,1 alırken Muharrem İnce %40 oy aldı. Milletvekili seçiminde ise AK Parti %38,9 oy alırken CHP ise 31,8 oy aldı.



İŞTE O SONUÇLAR

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 21:38
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