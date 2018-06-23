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’da kaçırılan lerin 233 günlük esareti bitti

’da kaçırılan ler, 233 günlük esaretin ardından serbest bırakıldı. Kurtarılan mühendislerin ailelerine müjdeyi Başbakan verdi

Libya’da kaçırılan Türk mühendislerin esareti bitti

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, merkezli inşaat şirketi 'nın 3 Kasım 2017 tarihinde 'da geçici görev amacıyla bulunan 2 mühendisi ve 1 de Türk vatandaşı, öğle saatlerinde şantiye dışında seyahat halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kaçırılmıştı. Olay sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı Libya'daki yerel makamlarla yakın temasa geçmişti. Yoğun süren görüşmelerin ardından Başbakanlığın devreye girmesiyle 3 kişi 233 günlük esaretin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, Başbakan 'ın kaçırılan vatandaşların ailelerine ilk müjdeyi verdi. Başbakan Yıldırım'ın vatandaşların aileleri ile görüştüğü ve gelişmeler hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

İnşaat şirketi Enka 3 kasım 2017'de yaşanan kaçırılma olayından sonra yaptığı yazılı açıklamayla, Libya'da üç Türk çalışanının kaçırıldığını doğrulamıştı. Açıklamada bu işçilerden ikisinin geçici bir görev için Libya'yı ziyaret ettikleri belirtilmişti

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden beri ülkede istikrar sağlanmaya çalışılıyor.

Libya'da otorite yokluğundan faydalanan bazı gruplar ve milisler yabancı işçileri ve diplomatları hedef alıyor.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 01:00
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