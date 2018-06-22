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'nin " mitiginde 2 milyon" palavrası elinde patladı

'nin cumhurbaşkanı adayı yine bol keseden attı. "'da 2 milyon kişi" palavrasını atan İnce'nin foyasını teknik ölçümler ortaya çıkardı

Muharrem İncenin Ankara mitiginde 2 milyon palavrası elinde patladı
'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin "'da 2 milyon katılımcı" palavrası elinde patladı.

İnce'nin fotoğraf açıları ile manipüle edilen miting görüntüleri sayesinde "Ankara'daki mitingte 2 milyon katılımcı" iddiası, alan ölçümü yapan "" uygulaması ile çürütüldü.



İnce'nin mitinginde yapılan yakın plan çekimler ile , "mitinge büyük katılım" algısı yaratılmaya çalışılmış, İnce'nin destekçisi gazeteler ise mitingi söz konusu mitingi parlatarak "rekor katılım" iddialarında bulunmuşlardı..




Fakat bu iddianın gerçek olmadığınını kanıtlanması çok da uzun sürmedi. Measure Map programında yapılan ölçüm, İnce'nin mitingindeki katılımcı sayısının 40.000 - 50.000 civarında olduğunu gösterdi.



Yakın açıdan çekilen görüntülerle yaratılmaya çalışılan kalabalık miting algısı, mitingin havadan görüntülenmesi ile boşa çıktı. Havadan görüntülenen nda yapılan ölçüm, miting alanıdaki sınırlı katılımı gözleri önüne serdi.



Miting alanında yakın açıdan çekilen fotoğraflarla yaratılmaya çalışılan bu algı ve çeşitli gazetelerin bu yalanı köprütmeye çalışmasını vatandaşlar sosyal medyadan "İnce'ya kıyak" şeklinde değerlendirdiler...
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  • 22 Haziran 2018, Cuma 23:58
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