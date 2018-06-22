CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Ankara'da 2 milyon katılımcı" palavrası elinde patladı.
İnce'nin fotoğraf açıları ile manipüle edilen miting görüntüleri sayesinde "Ankara'daki mitingte 2 milyon katılımcı" iddiası, alan ölçümü yapan "Measure Map" uygulaması ile çürütüldü.
İnce'nin mitinginde yapılan yakın plan çekimler ile , "mitinge büyük katılım" algısı yaratılmaya çalışılmış, İnce'nin destekçisi gazeteler ise mitingi söz konusu mitingi parlatarak "rekor katılım" iddialarında bulunmuşlardı..
Fakat bu iddianın gerçek olmadığınını kanıtlanması çok da uzun sürmedi. Measure Map programında yapılan ölçüm, İnce'nin mitingindeki katılımcı sayısının 40.000 - 50.000 civarında olduğunu gösterdi.
Yakın açıdan çekilen görüntülerle yaratılmaya çalışılan kalabalık miting algısı, mitingin havadan görüntülenmesi ile boşa çıktı. Havadan görüntülenen miting alanında yapılan ölçüm, miting alanıdaki sınırlı katılımı gözleri önüne serdi.
Miting alanında yakın açıdan çekilen fotoğraflarla yaratılmaya çalışılan bu algı ve çeşitli gazetelerin bu yalanı köprütmeye çalışmasını vatandaşlar sosyal medyadan "İnce'ya kıyak" şeklinde değerlendirdiler...
İnce'nin fotoğraf açıları ile manipüle edilen miting görüntüleri sayesinde "Ankara'daki mitingte 2 milyon katılımcı" iddiası, alan ölçümü yapan "Measure Map" uygulaması ile çürütüldü.
İnce'nin mitinginde yapılan yakın plan çekimler ile , "mitinge büyük katılım" algısı yaratılmaya çalışılmış, İnce'nin destekçisi gazeteler ise mitingi söz konusu mitingi parlatarak "rekor katılım" iddialarında bulunmuşlardı..
Fakat bu iddianın gerçek olmadığınını kanıtlanması çok da uzun sürmedi. Measure Map programında yapılan ölçüm, İnce'nin mitingindeki katılımcı sayısının 40.000 - 50.000 civarında olduğunu gösterdi.
Yakın açıdan çekilen görüntülerle yaratılmaya çalışılan kalabalık miting algısı, mitingin havadan görüntülenmesi ile boşa çıktı. Havadan görüntülenen miting alanında yapılan ölçüm, miting alanıdaki sınırlı katılımı gözleri önüne serdi.
Miting alanında yakın açıdan çekilen fotoğraflarla yaratılmaya çalışılan bu algı ve çeşitli gazetelerin bu yalanı köprütmeye çalışmasını vatandaşlar sosyal medyadan "İnce'ya kıyak" şeklinde değerlendirdiler...
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