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Ne muhalefeti? Hepsi Batı başkentlerinin bayilikleri!

Sabah Gazetesinin usta yazarı bugünkü yazısında muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

Ne muhalefeti? Hepsi Batı başkentlerinin bayilikleri!
Yıkım ittifakı Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor. Sabah Gazetesi yazarlarından bugünkü köşesinde "Ne muhalefeti? Hepsi Batı başkentlerinin bayilikleri!" başlığıyla yazdığı yazıda muhalefetin Türkiye düşmanlığını eleştirdi.

İşte Babaoğlu'nun o yazısı;

Dün uzun yazdım...
Bugün bir kez daha ve kısaca vurgulamak istiyorum...
İnce, Akşener, Karamollaoğlu, Demirtaş, Kılıçdaroğlu...
Hepsi sahnedeler, tamam!
Oyalıyorlar, yönlendiriyorlar, kafa karıştırıyorlar ve Erdoğan'a güvenen seçmenleri zihinsel yorgunluğa sürüklemeye çalışıyorlar.
Fakat dikkatle bakarsanız göreceksiniz ki, hepi topu bu!
Belli ki sahnenin arkasındaki Washington, Brüksel, Berlin ve bu üçlünün kullanışlı maşasıPensilvanya hepsine ancak bu kadar sufle vermiş.
Miting meydanlarında sersemleştirdikleri kitlelerine vaat edebildikleri tek şey "yıkmak" oluyor.
Geri kalanında da sahneyi dalga geçmek için kullanıyorlar.
Bildikleri bu çünkü...
Görevleri oraya kadar...
Bütün bunları neden bir kez daha vurguluyorum, derseniz...
Değer verdiğim bazı yorumcular muhalefeti "niye dünyanın gidişatından söz açmıyorlar; neden ilaç için olsun, ile sorunlarımızı ve S-400 meselemizi nasıl halledeceklerini konuşmuyorlar?" diye eleştirmeye başladılar.
Oysa bir "nefret ve yıkım cephesi"nden bunları beklemek anlamsız.
Abartıyorum sanıyorsunuz...
Ama sadece Abdullah Gül'ün adaylığının suya düşüş sürecine (Anglosakson mutabakatının son anda tarafından bozuluşuna!) dönüp baksanız, ortada ciddi bir siyasi muhalefet değil, birtakım "Batı başkentlerinin yerli bayilikleri" olduğunu anlarsınız.
Kazara iktidar olsalar, memleketin anahtarını Batı'nın egemenlerine verip kendi keyiflerine bakacaklar. Bu kadar net!
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 12:44
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