Türkiye’nin gururu

29 Ekim'de hizmete girecek 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 2 pistten oluşan ilk etabının açılışına sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde Gaziantep mitinginden sonra İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan uçak ilk inişi yaptı. Bu uçak, havalimanı pistine inen ilk uçak, Erdoğan da havalimanın ilk yolcusu oldu. Erdoğan yaptığı konuşmada, "pistiyle, ışıklandırmasıyla, terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Milletimiz için ülkemiz için tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Milletime en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde markamız olacak" dedi.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
● Proje alanı toplamı 76,5 milyon metrekare.
● Yeni havalimanının ilk etabının Atatürk Havalimanı'nın 3 katı büyüklüğünde olacak.
● İlk açılışta 90 milyon yolcu kapasiteli olacak.
● Projenin tamamı bitiğinde 200 milyon yolcuya hizmet verilecek.
● Günlük toplam uçak hareket kapasitesi 3 bin 500 olacak.
● Ana terminal binası inşaat alanı 1.3 milyon metrekare. Katlı otopark 700 bin metrekare ve 18 bin araç kapasiteli olacak.
● Kapalı inşaat alanı toplamı 3.5 milyon metrekare bu Monaco'nun 1,7'sine yani yaklaşık olarak iki katına tekabül ediyor.
100 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI
● Terminal binasında 1 milyon metreküp beton kullanılacak bu Empire State Building'de kullanılanın 1,4 katı.
● Terminal binasında 180 bin ton demir kullanıyor ki bununla 24 tane Eyfel Kulesi yapılabilir.
● Terminal çatı alanı 450 bin metrekare bu alan İtalya'daki Colloseum'un 23 katı.
● Terminalin cephe alanı 500 bin metrekare olacak.
● 350 destinasyona uçuş yapılacak.
●Şu anda Türkiye'deki en büyük işçi çalışan şantiye konumunda. 10 bin 200 kişi çalışıyor.
● İşletmeye açıldığında İstanbul'un üçüncü havalimanı 100 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacak, dolaylı etkilerle 1,5 milyon kişiye gelir kaynağı olacak.
YENI HAVALİMANINI İNCELEDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. havalimanının yapımında yer alan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile birlikte dev projeyi yaptı.
İŞTE TARİHİ AN CUMHURBAŞKANI
Erdoğan'ı taşıyan uçağın tekerlekleri dün akşam 20.30 sıralarında pistte değdi.
KOKPİTTEN TAKİP ETTİ
ERDOĞAN, uçağın kokpitinde yaptığı açıklamada bu muhteşem eseri kazandıran herkese teşekkür ediyorum dedi.
Zeynel YAMAN-Cevdet ÖZDEMİR
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
● Proje alanı toplamı 76,5 milyon metrekare.
● Yeni havalimanının ilk etabının Atatürk Havalimanı'nın 3 katı büyüklüğünde olacak.
● İlk açılışta 90 milyon yolcu kapasiteli olacak.
● Projenin tamamı bitiğinde 200 milyon yolcuya hizmet verilecek.
● Günlük toplam uçak hareket kapasitesi 3 bin 500 olacak.
● Ana terminal binası inşaat alanı 1.3 milyon metrekare. Katlı otopark 700 bin metrekare ve 18 bin araç kapasiteli olacak.
● Kapalı inşaat alanı toplamı 3.5 milyon metrekare bu Monaco'nun 1,7'sine yani yaklaşık olarak iki katına tekabül ediyor.
100 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI
● Terminal binasında 1 milyon metreküp beton kullanılacak bu Empire State Building'de kullanılanın 1,4 katı.
● Terminal binasında 180 bin ton demir kullanıyor ki bununla 24 tane Eyfel Kulesi yapılabilir.
● Terminal çatı alanı 450 bin metrekare bu alan İtalya'daki Colloseum'un 23 katı.
● Terminalin cephe alanı 500 bin metrekare olacak.
● 350 destinasyona uçuş yapılacak.
●Şu anda Türkiye'deki en büyük işçi çalışan şantiye konumunda. 10 bin 200 kişi çalışıyor.
● İşletmeye açıldığında İstanbul'un üçüncü havalimanı 100 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacak, dolaylı etkilerle 1,5 milyon kişiye gelir kaynağı olacak.
YENI HAVALİMANINI İNCELEDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. havalimanının yapımında yer alan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile birlikte dev projeyi yaptı.
İŞTE TARİHİ AN CUMHURBAŞKANI
Erdoğan'ı taşıyan uçağın tekerlekleri dün akşam 20.30 sıralarında pistte değdi.
KOKPİTTEN TAKİP ETTİ
ERDOĞAN, uçağın kokpitinde yaptığı açıklamada bu muhteşem eseri kazandıran herkese teşekkür ediyorum dedi.
Zeynel YAMAN-Cevdet ÖZDEMİR
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