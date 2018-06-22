Erdoğan, Kahramanmaraş ve Gaziantep mitinglerinin ardından özel uçak TC-ANK ile İstanbul'a hareket etti. Saat 20.30'da da 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki birinci piste indi.
İnişte kokpitte oturan Erdoğan, terminalde Ulaştırma Bakanı Arslan, pilotlar, hostesler, işçilerle bir araya geldi. "Bu muhteşem havalimanını inşa etmenin onuru içerisindeyiz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
SAYILARLA HAVALİMANI
PROJE alanı 76.5 milyon metrekare
iLK etabı Atatürk Havalimanı'nın 3 katı büyüklüğünde.
iLK açılışta 90 milyon, tamamlandığında 200 milyon yolcuya hizmet verecek
GÜNDE 3 bin 500 uçak inip kalkacak. Aynı anda 454 uçak park edebilecek.
KATLI otopark 18 bin araç alabilecek.
iNŞAATINDA 10 bin 200 kişi çalışıyor.
iŞLETMEYE açıldığında 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.
İŞTE İLK İNİŞİN GERÇEKLEŞTİĞİ O TARİHİ AN
Erdoğan'ı ve yanındakileri taşıyan Ankara uçağı, saat 20.30'da yeni havalimanının pistine indi.
Erdoğan, iniş anını kokpitte takip etti.
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM
İnişte kokpitte oturan Erdoğan, terminalde Ulaştırma Bakanı Arslan, pilotlar, hostesler, işçilerle bir araya geldi. "Bu muhteşem havalimanını inşa etmenin onuru içerisindeyiz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
SAYILARLA HAVALİMANI
PROJE alanı 76.5 milyon metrekare
iLK etabı Atatürk Havalimanı'nın 3 katı büyüklüğünde.
iLK açılışta 90 milyon, tamamlandığında 200 milyon yolcuya hizmet verecek
GÜNDE 3 bin 500 uçak inip kalkacak. Aynı anda 454 uçak park edebilecek.
KATLI otopark 18 bin araç alabilecek.
iNŞAATINDA 10 bin 200 kişi çalışıyor.
iŞLETMEYE açıldığında 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.
İŞTE İLK İNİŞİN GERÇEKLEŞTİĞİ O TARİHİ AN
Erdoğan'ı ve yanındakileri taşıyan Ankara uçağı, saat 20.30'da yeni havalimanının pistine indi.
Erdoğan, iniş anını kokpitte takip etti.
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM
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