Kuzey Irak'ta ilerleyişini sürdüren Türk silahlı Kuvvetleri, "Gel, vur, kal, yerleş. Stratejik noktalara konuşlan" parolasıyla adım adım ilerliyor. 10 Mart'tan bu yana yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 35 kilometre içeri girilerek 3 kamp yok edildi.
Kandil'in girişi böyle görüntülendi! TSK adım adım ilerliyor
Kandil’e yönelik devam eden operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakurk bölgesinden içeriye doğru ilerliyor. PKK’ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesindeki operasyonları aralıksız sürerken, örgütün kalbi niteliğini taşıyan Kandil’in güneyden giriş noktası görüntülendi.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri , Kuzey Irak , Kandil Dağı , PKK , TSK
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