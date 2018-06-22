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Kandil'in girişi böyle görüntülendi! adım adım ilerliyor

Kandil’e yönelik devam eden operasyon kapsamında , Hakurk bölgesinden içeriye doğru ilerliyor. ’ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesindeki operasyonları aralıksız sürerken, örgütün kalbi niteliğini taşıyan Kandil’in güneyden giriş noktası görüntülendi.



'ta ilerleyişini sürdüren , "Gel, vur, kal, yerleş. Stratejik noktalara konuşlan" parolasıyla adım adım ilerliyor. 10 Mart'tan bu yana yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 35 kilometre içeri girilerek 3 kamp yok edildi.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 14:12
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