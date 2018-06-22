Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin skandal açıklamalarına sert şekilde tepki gösteren Erdoğan, İnce'ye yüklendi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bunlarda yalan var, talan var, hakaret var, iftira var. Size gelirlerse sizin yaptığınız ne var diye sor. Ben yerli ve milli otomobil diyorum, Bay Muharrem ne işiniz var diyor. Ben elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum.

SEVSİNLER SENİN MONTAJINI

Ama bunun dünyadan haberi yok. İşte bu gelsin devletin memuruna küfür etsin. Dinlediniz mi? Ne diyor şimdi montaj diyor. Sevsinler senin montajını! Gerçekler ortada senin cibiliyetin ortada. Yalancının mumu... Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak.

SSK'DAN PRİMİNİ ÖDEMEYENDEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR MU?

Bay Muharrem Yalova'da dershane işletiyordu. 10 öğretmenin SSK primini dahi ödemedi. Onların SSK primini ödemeyenler bu Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bay Kemal ile Bay Muharrem'in arası çok iyi. Gel bakalım Muharrem diyordu pazardan sonra git bakalım Muharrem diyecek.

GENÇLERE TEKME TOKAT MI GİRECEKSİN?

Adaylardan bir tanesi ne diyor? Ben şehir hastanesi yaptırmam. Sen ne için geliyorsun? Peki bay Muharrem sen ne yapacaksın? Gençlere, memurlara tekme tokat mı gireceksin?

BU PARTİ BAŞKA ADAY BULAMADI MI?

7 Haziran seçimlerinde benim Kürt kardeşlerimi sokağa döktü. 53 Kürt kardeşimi öldürdüler. Bu adam şimdi cumhurbaşkanı adayı. Neymiş mahkum olmamış. Bay Kemal savunuyor. YSK burada vicdani davranmamışsa aynı yanlışı biz de mi yapacağız. Bu parti başka aday bulamadı mı? CHP'nin adayı ilk iş bunu Edirne'de makamında ziyaret ediyor. Hale bak hale.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI MALTEPE'Yİ YÖNETİYOR

Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı şu hale bak. Artık gereğini pazar günü yapmanız lazım. 10 yıla mahkum olmuş. Hale bak hale.

ÇIKMIŞ BİRİLERİ AFAD'I SATACAĞIM DİYOR

Çıkmış birileri TİKA'yı, AFAD'ı satacağım diyor. Daha ileri gitti MİT'i satacağım dedi. TİKA'nın neye yaradığını bilmez. TİKA yatırımlarımızı organize eden medarı iftiharımız. AFAD, adeta Kızılay gibi. Nerede bir afet varsa oraya koşan bir örgütümüz. Kızılay'ı da sat.

35 TERÖRİSTİ TOPLANTI HALİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Terörle mücadelede ne dedim ben? Bunların inlerine gireceğiz dedim. Bunlar Afrin'e girme dediler. Bay Muharrem Kandil'i vuramazlar dedi. Bay Muharrem sen Erdoğan'ı tanımamışsın. Afrin'e girdik 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Kandil'e ikinci operasyonda lider kadroları toplantı halindeyken uçaklarımız toplantının olduğu yeri vurdu. 35 teröristi toplantı halinde etkisiz hale getirdik. Bunlar lider kadro.