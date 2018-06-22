Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



Bay Muharrem kafayı Yavuz Sultan Seçim Köprüsü'ne taktı. Neymiş pahalıymış. Bayramda birinci köprü ücretsiz! İkinci köprü ücretsiz. Sen oradan geçersin.





'ADAYI BAŞKA BAY KEMAL BAŞKA KONUŞUYOR'

Ne diyor. Amerika'dan telefon geldi. Ya sana kimdem telefon geldi. Ha orada heralde bunların ofisi var. Büyük ihtimal oradan telefon geldi. O kadar koli koli belgeyi gazete küpürü olarak açıklamışlar. Bay Kemal dedi ki, 'Bu raporlarla Amerika, Feto'yu Türkiye'ye vermesi lazım.' dedi mi? Ama Cumhurbaşkanı adayı başka konuşuyor Bay Kemal başka konuşuyor, şimdi bunların hangisine inanacağız. Bundan sonra özür dilediler mi? Dilemediler. Bunlar bu milletin Adalet Bakanlığı'na güvenmiyorlar, maalesef George'a güveniyorlar.







Bay Kemal 'Gel bakalım Muharrem' dedi. Pazardan sonra 'Git bakalım Muharrem' diyecek.





'KÜRT VATANDAŞLARIMA SESLENİYORUM'

PKK terör örgütü şu anda HDP'ye destek veriyor. Ben de buradan Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum. HDP'nin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu bilmiyor musunuz, eğer biliyorsanız hala bunlara nasıl oluyor da destek veriyorsunuz, CHP'nin bunlarla nasıl dirsek temasında olduğunu bilmiyor musunuz, Bunlara nasıl destek veriyorsunuz



53 Kürt kardeşimi maalesef öldüren veya öldürmeye neden olan bir kişi bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olmamalı, olamaz.









'TAKSİCİLERDEN BİR RİCAM VAR'

Uber kaldı mı bitti. Burdan taksicilerden ricam var. Arabanız temiz olsun. İçinde sigara içmeyin. Bak ben patronlarını kabul etmedim. Dedim; Taksicilerimi size ezdirmem.





'DÜNYANIN BİR NUMARASI OLACAK'

(İstanbul Yeni Havalimanı) 29 Ekim'de inşallah resmi açılışını yapacağız ve şu anda bu haliyle dünyanın ilkleri arasında. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi var. 2023'te 150 milyona çıkacak ve dünyanın bir numarası olacak