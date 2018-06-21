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devriyesi

Yabancı ajanslar ise yukarıdaki fotoğrafı servis edip “ bölge halkı tarafından çok seviliyor” dedi.

Münbiç devriyesi
Türkiye ve ABD'nin anlaşmasıyla ilk kez Pazartesi günü çevresinde devriyeye çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, dün ikinci kez devriye gezdi. Türk ordusuna ait zırhlı araçlar, ve Cerablus hattındaki sınır noktası Sacu Çayı civarına girdi. Karşılarında ni gören bölge halkı, sevincini dile getirdi. Terör örgütünün zulmünden bıktıklarını söyleyerek 'ye teşekkür etti.


Türk askeri, Münbiç'te devriyeye çıktı. Bölge halkı rahat bir nefes aldı.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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