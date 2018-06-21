Münbiç devriyesi

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasıyla ilk kez Pazartesi günü Münbiç çevresinde devriyeye çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, dün ikinci kez devriye gezdi. Türk ordusuna ait zırhlı araçlar, Münbiç ve Cerablus hattındaki sınır noktası Sacu Çayı civarına girdi. Karşılarında Türk askerini gören bölge halkı, sevincini dile getirdi. Terör örgütünün zulmünden bıktıklarını söyleyerek Türkiye'ye teşekkür etti.
Türk askeri, Münbiç'te devriyeye çıktı. Bölge halkı rahat bir nefes aldı.
Türk askeri, Münbiç'te devriyeye çıktı. Bölge halkı rahat bir nefes aldı.
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